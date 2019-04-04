Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 15:40

Выборы-2019. У Порошенко довольны результатами первого тура

Выборы-2019. У Порошенко довольны результатами первого тура - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В штабе Порошенко отметили, что результаты первого тура оказались ниже социологических прогнозов

Реклама
Реклама

В предвыборном штабе Петра Порошенко довольны результатами первого тура президентских выборов, хотя он оказался ниже социологических прогнозов. Об этом сообщил сегодня, 4 апреля, спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не настолько наивны, чтобы рассчитывать на извинения наших политических оппонентов за всю ту грязь и за многочисленные обвинения в фальсификации выборов, в попытке подкупить избирателей... Теперь логично спросить: где же сетка, о которой говорили, дискредитируя нас перед выборами", - отметил он.

Реклама

По словам Медведева, результат Порошенко оказался даже ниже, чем прогнозировали социологи. О честности выборов, по его словам, свидетельствует то, что тюрьмы, которые всегда голосовали за кандидата от власти, сейчас проголосовали за Владимира Зеленского.

"Было много спекуляций на тему, как проголосовала армия. Результат Порошенко в армии оказался выше, чем в целом по Украине", - добавил он.

"Пока за Зеленского "топят" из Москвы Жириновский, Охлобыстин, протоиерей Чаплин,.. Порошенко поздравили Дональд Туск и Ангела Меркель", - сказал он. "Мы в целом довольны тем результатом, который наш кандидат продемонстрировал в первом туре", - подчеркнул Медведев.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, Владимир Зеленский, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 