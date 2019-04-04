Выборы-2019. У Порошенко довольны результатами первого тура

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В предвыборном штабе Петра Порошенко довольны результатами первого тура президентских выборов, хотя он оказался ниже социологических прогнозов. Об этом сообщил сегодня, 4 апреля, спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не настолько наивны, чтобы рассчитывать на извинения наших политических оппонентов за всю ту грязь и за многочисленные обвинения в фальсификации выборов, в попытке подкупить избирателей... Теперь логично спросить: где же сетка, о которой говорили, дискредитируя нас перед выборами", - отметил он.

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По словам Медведева, результат Порошенко оказался даже ниже, чем прогнозировали социологи. О честности выборов, по его словам, свидетельствует то, что тюрьмы, которые всегда голосовали за кандидата от власти, сейчас проголосовали за Владимира Зеленского.

"Было много спекуляций на тему, как проголосовала армия. Результат Порошенко в армии оказался выше, чем в целом по Украине", - добавил он.

"Пока за Зеленского "топят" из Москвы Жириновский, Охлобыстин, протоиерей Чаплин,.. Порошенко поздравили Дональд Туск и Ангела Меркель", - сказал он. "Мы в целом довольны тем результатом, который наш кандидат продемонстрировал в первом туре", - подчеркнул Медведев.