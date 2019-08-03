Выборы. В 119 округе победил кандидат от Евросолидарности

Михаил Бондарь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пересчет голосов на шести участках 119 округа с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от Европейской солидарности Михаила Бондаря. Об этом сообщил депутат VIII созыва Николай Княжицкий у себя в Facebook.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам ", - написал он.

28 июля Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на участках.

До этого сообщалось о победе Бондаря в 119-м округе.

По данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады VIII созыва, набрал 15,57%. Кандидат от Слуги народа, предприниматель Орест Кавецкий, набрал 15,39%.