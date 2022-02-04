Выборы в Могилянке. Шкарлет отозвал приказ о перевыборах, обещает не вмешиваться

Минобразования отзывает приказ о проведении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии и обещает не вмешиваться в процедуру. Об этом написал в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет.

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27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. Победил бывший министр образования и науки Сергей Квит. В МОН не согласились с результатами и инициировали перевыборы. В университете попросили признать результаты выборов, прозрачность которых подтвердили наблюдатели.

"Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру", – заявил Шкарлет.

По словам Шкарлета, результаты выборов будут проработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

Министр подчеркнул, что предложенные представителями Могилянки варианты решения ситуации будут реализованы как инициативы университетской автономии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями университета, Минобразования и Рады заверил, что "правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс".

В сентябре 2021 года сообщалось, что Могилянка планирует создать технологический парк в партнерстве с организацией Бюро инвестиционных программ.

Европейская ассоциация программной инженерии (EASE) подписала соглашение с Могилянкой: студенты-программисты будут разрабатывать решения для IT-компании S-PRO, еще учась в вузе.

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Яна Катасонова

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