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Выборы в Могилянке. Шкарлет отозвал приказ о перевыборах, обещает не вмешиваться

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 10:11
Выборы в Могилянке. Шкарлет отозвал приказ о перевыборах, обещает не вмешиваться - Фото
Сергей Шкарлет (Фото – пресс-служба форума Украина 30)

Минобразования отзывает приказ о проведении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии и обещает не вмешиваться в процедуру. Об этом написал в Telegram глава МОН Сергей Шкарлет.

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27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. Победил бывший министр образования и науки Сергей Квит. В МОН не согласились с результатами и инициировали перевыборы. В университете попросили признать результаты выборов, прозрачность которых подтвердили наблюдатели.

"Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру", – заявил Шкарлет.

По словам Шкарлета, результаты выборов будут проработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

Министр подчеркнул, что предложенные представителями Могилянки варианты решения ситуации будут реализованы как инициативы университетской автономии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями университета, Минобразования и Рады заверил, что "правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс".

Скриншот Telegram

Скриншот Telegram
  • В сентябре 2021 года сообщалось, что Могилянка планирует создать технологический парк в партнерстве с организацией Бюро инвестиционных программ. 
  • Европейская ассоциация программной инженерии (EASE) подписала соглашение с Могилянкой: студенты-программисты будут разрабатывать решения для IT-компании S-PRO, еще учась в вузе.

Читайте также: Флешмоб и забастовка в поддержку Могилянки и Квита. Шкарлета призывают уходить в отставку

Яна Катасонова
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выборы киево-могилянская академия могилянка Денис Шмыгаль Сергей Шкарлет
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