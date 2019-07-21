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Выборы в Раду. Прогноз Коломойского, записанный 20 июля

Выборы в Раду. Прогноз Коломойского, записанный 20 июля - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)
21.07.2019, 21:11

По мнению бизнесмена, большинства одной партии не будет

Бизнесмен Игорь Коломойский накануне досрочных выборов в Верховную Раду сделал свой прогноз относительно их результатов. Прогноз опубликовал в Facebook Юрий Бутусов (Цензор.нет).

Коломойский полагал, что Слуга народа наберет "вместе с бонусом" 115-125 мест в парламенте по партийным спискам. По мажоритарным округам - от 40 до 70 мест. 

"Большинства одной партии не будет, не хватает примерно 50 голосов. Это означает, что надо будет вступать в коалицию. С Порошенко и с Медведчуком Слуге народа вступать в коалицию нельзя. Остаются, скорее всего, Вакарчук и Тимошенко", - сказал бизнесмен. 

По его мнению, самым предпочтительным вариантом является коалиция с Голосом, хороший вариант и Батькивщина, но с оговоркой - если там будут скромные запросы на министерские посты.

"Кроме того, нельзя сбрасывать как вариант со счетов Оппозиционный блок, если они сделают ребрендинг. Плюс будет две группы внефракционных мажоритарщиков. Но на одних мажоритарщиках коалицию не создать, должна быть более прочная основа" - считает Коломойский.

По мнению бизнесмена, нынешняя Верховная Рада дала Зеленскому мощный рычаг воздействия на парламент, проголосовав за закон об открытых партийных списках на будущих выборах.

"Теперь если Зеленский подпишет проголосованный закон, и в течение 60 дней не будет сформирована новая коалиция, Зеленский получит возможность отправить в отставку парламент и снова объявить досрочные выборы. И в таком случае он с высокой вероятностью по партийным спискам выиграет и получит большинство в парламенте. По сути, уходящая Верховная Рада сделала Зеленскому огромную услугу" - резюмировал Коломойский.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%; Европейская солидарность - 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос - 6,3%.

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верховная рада Слуга народа Владимир Зеленский выборы игорь коломойский
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