Выборы в Раду проигнорировали 94% украинских партий - КИУ

Выборы (фото - ЕРА)

Только 21 политическая партия зарегистрировала избирательные списки на внеочередных выборах в Верховную Раду, при этом в Украине зарегистрировано 352 политические силы. Таким образом 94% украинских партий проигнорировали выборы в многомандатном округе. Об этом сообщил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, передает официальный сайт КИУ.

В КИУ предложили сравнить: участие в парламентских выборах в многомандатном округе в 2014 году принимали 29 политических партий, в выборах 2012-го - 22 политические партии. При этом по сравнению с 2014 годом в Украине появилось более 100 новых политических сил.

Отмечается, что субъектами избирательного процесса стали 65 партий (это партии, которые выдвинули хотя бы несколько кандидатов в одномандатных округах, имеющих представительство в окружных избирательных комиссиях).

В КИУ напоминают, что систематическое неучастие партии в выборах может стать основанием для аннулирования ее регистрации.

26 июня в ЦИК состоялась жеребьевка, в ходе которой определился порядок партий в бюллетенях на выборах в Верховную Раду.