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24.05.2019, 12:59

Выборы в Раду: ЦИК сказала, когда можно сменить место голосования

Выборы в Раду: ЦИК сказала, когда можно сменить место голосования - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Слипачук пояснила, с какого и по какое число можно сменить место голосования, а также какие документы для этого нужно предоставить

Сегодня стартовал избирательный процесс досрочных парламентских выборов и с сегодняшнего дня избирателям можно сменить место голосования. Об этом в Facebook сообщила глава избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Сменить место голосования можно до 15 июля включительно.

"Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории достаточно только паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется предоставить подтверждающие документу, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - пояснила Слипачук.

Она также напоминает, что во время голосования избиратели получат два бюллетеня – для голосования на общегосударственном и на одномандатном избирательных округах. "Поэтому, если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - пояснила глава ЦИК.

Больше информации о том, как проверить себя в Госреестре и сменить место голосования можно узнать тут.

Как ранее сообщалось, сегодня с полуночи, 24 мая, в стране стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду запланированы на воскресенье, 21 июля.

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Теги: верховная рада, выборы, парламент
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