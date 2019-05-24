Выборы в Раду: ЦИК сказала, когда можно сменить место голосования

Иллюстративное фото (ЕРА)

Сегодня стартовал избирательный процесс досрочных парламентских выборов и с сегодняшнего дня избирателям можно сменить место голосования. Об этом в Facebook сообщила глава избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Сменить место голосования можно до 15 июля включительно.

"Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории достаточно только паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется предоставить подтверждающие документу, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - пояснила Слипачук.

Она также напоминает, что во время голосования избиратели получат два бюллетеня – для голосования на общегосударственном и на одномандатном избирательных округах. "Поэтому, если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - пояснила глава ЦИК.

Больше информации о том, как проверить себя в Госреестре и сменить место голосования можно узнать тут.

Как ранее сообщалось, сегодня с полуночи, 24 мая, в стране стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду запланированы на воскресенье, 21 июля.