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Выборы: в округе брата Медведчука пересчитывают голоса

Выборы: в округе брата Медведчука пересчитывают голоса - Фото
Фото: EPA
24.07.2019, 10:25

В Счастье, где баллотировался Сергей Медведчук, усилены меры безопасности: идет пересчет голосов

Национальная полиция решила усилить меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии в городе Счастье, где на выборах в Раду проиграл брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук: он уступил представителю Оппозиционного блока Виктории Гриб.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Новоайдарский отдел обратился член комиссии N105 сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны председателя.

У Центризбиркома уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех шести избирательных участках, расположенных в избирательном округе N105, но, по словам заявителя, обработки протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.

Комиссия сейчас пересчитывает голоса. В охране общественного порядка задействовано 45 полицейских.

Сергей Медведчук - родной брат одного из лидеров ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

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выборы Нацполиция
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