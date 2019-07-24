Выборы: в округе брата Медведчука пересчитывают голоса

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Национальная полиция решила усилить меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии в городе Счастье, где на выборах в Раду проиграл брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук: он уступил представителю Оппозиционного блока Виктории Гриб.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Новоайдарский отдел обратился член комиссии N105 сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства со стороны председателя.

У Центризбиркома уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех шести избирательных участках, расположенных в избирательном округе N105, но, по словам заявителя, обработки протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.

Комиссия сейчас пересчитывает голоса. В охране общественного порядка задействовано 45 полицейских.

Сергей Медведчук - родной брат одного из лидеров ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.