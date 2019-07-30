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Выборы: в ЦИК поступили протоколы из всех 199 округов

Выборы: в ЦИК поступили протоколы из всех 199 округов - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 10:58

Сегодня в ЦИК доставили последний протокол с мокрыми печатями, официальные результаты выборов будут объявлены после доработки части протоколов

Центральная избирательная комиссия завершила принимать оригинальные протоколы с результатами голосования на досрочных выборах в Верховную Раду, последние были доставлены сегодня из округа N69 (Мукачево), сообщает корреспондент 112 Украина.

Процесс доставки протоколов затянулся, поскольку в 69 округе возникли разногласия при подсчете голосов. Разрыв между основными соперниками, Виктором Балогой и кандидатом от Слуги народа Эдгаром Токаром, составил всего 798 голосов. По требованию Балоги комиссия согласилась пересчитать голоса по всему избирательному округу, но это решение было отменено ЦИК, в итоге пересчитали только результаты по четырем участкам. Победил Виктор Балога.

Протоколы из почти 30 округов отправлены ЦИК на доработку. Как только этот процесс завершится, ЦИК сможет объявить официальные итоги выборов.

По итогам подсчета 100% бюллетеней в Верховную Раду прошли пять партий. Партия Слуга народа получила 43,16%, ОПЗЖ - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.

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