Высшее образование для помощников нардепа обязательно. Но не для самих нардепов

Верховная Рада отклонила законопроект, авторы которого хотели отменить обязательное высшее образование для помощников нардепов

Верховная Рада не одобрила законопроект № 3644, который предлагал отменить обязательное высшее или среднее специальное образование для помощников народных депутатов.

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Изначально закон о статусе народного депутата предполагал, что помощниками-консультантами народных депутатов могут стать только украинцы со средним специальным или высшим образованием, которые свободно владеют украинским языком.

В законопроекте, разработанном совместно народными депутатами фракций Слуга народа и Европейская солидарность, предполагалось, что из обязательных требований останется только знание языка.

По итогам голосования нардепов проект принят не был, его передали на доработку в профильный комитет.

Примечательно, что к самим депутатам требований об обязательном наличии образования не предъявляется вообще - соответствующей нормы не содержит ни закон о статусе народного депутата, ни закон об избрании нардепов.

В октябре прошлого года LIGA.net разбиралась, как попасть в Раду - семь шагов с #ВластьЭтоМы.

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Дарья Мостовая

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