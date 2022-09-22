Взрыв на рынке в Мелитополе. Пострадали, в том числе ликвидированы, шесть оккупантов – мэр
22.09.2022, 13:33
Иван Федоров (скриншот с видео)
На Центральном рынке Мелитополя российские оккупанты совершили взрыв — пострадали, в том числе ликвидированы, шесть российских военных. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
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"Оккупанты устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти", – написал он.
Сначала Федоров сообщил, что в результате взрыва ликвидированы три оккупанта. Затем написал: "От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, 6 российских военных".
Информация о мирных гражданах уточняется.
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