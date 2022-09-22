Взрыв на рынке в Мелитополе. Пострадали, в том числе ликвидированы, шесть оккупантов – мэр

На Центральном рынке Мелитополя российские оккупанты совершили взрыв — пострадали, в том числе ликвидированы, шесть российских военных. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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"Оккупанты устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти", – написал он.

Сначала Федоров сообщил, что в результате взрыва ликвидированы три оккупанта. Затем написал: "От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, 6 российских военных".

Информация о мирных гражданах уточняется.

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Вадим Ребрина

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