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Взрыв на рынке в Мелитополе. Пострадали, в том числе ликвидированы, шесть оккупантов – мэр

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 13:33
Взрыв на рынке в Мелитополе. Пострадали, в том числе ликвидированы, шесть оккупантов – мэр - Фото
Иван Федоров (скриншот с видео)

На Центральном рынке Мелитополя российские оккупанты совершили взрыв — пострадали, в том числе ликвидированы, шесть российских военных. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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"Оккупанты устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти", – написал он.

Сначала Федоров сообщил, что в результате взрыва ликвидированы три оккупанта. Затем написал: "От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, 6 российских военных".

Информация о мирных гражданах уточняется.

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Вадим Ребрина
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