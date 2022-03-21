Взрывы и стрельба. Оккупанты устроили силовой разгон митинга за Украину в Херсоне – видео

Во временно оккупированном Херсоне, где местные жители каждый день в 12:00 выходят на митинги, сегодня, 21 марта, российские военные открыли огонь по участникам акции в поддержку Украины. Об этом сообщает местное издание Мост.

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Жители Херсона скандировали "Домой!" в адрес российских оккупантов, после чего на площади начались взрывы и стрельба.

По словам заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, как минимум одного участника проукраинского митинга в Херсоне задержали оккупанты.

Очевидцы говорят о трех задержанных. Еще одного человека, раненного в ногу (предварительно, в результате разрыва светошумовой гранаты), отвезли в больницу.

Также активисты утверждают, что оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении мэра Берислава Александра Шаповала.

"Херсон – непобедимый украинский город. Где люди без оружия выходят на акции протеста против российских оккупантов, говорят им убираться с нашей земли. А россияне от собственной слабости стреляют, бросают светошумовые гранаты в украинцев, являющихся хозяевами на этой земле. Украина победит. У России не получится оккупировать нашу страну", – заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Оксана Житнюк

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