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13.01.2019, 08:21

WP обвинила Трампа в сокрытии деталей бесед с Путиным, он ответил

WP обвинила Трампа в сокрытии деталей бесед с Путиным, он ответил - Фото
Дональд Трамп (слева на фото), Сатья Наделла (CEO Microsoft, в центре), Джефф Безос (справа на фото) (фото - EPA)

Дональд Трамп сказал, что нападки ведущих СМИ на него связаны с тем, что принадлежат они демократам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что встречается со многими президентами и о беседах с главой РФ Владимиром Путиным ничего не скрывает. Так он ответил газете богатейшего человека мира Джеффа Безоса The Washington Post, которая выдвинула против него очередное обвинение. Об этом Трамп рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.

"Мне все равно. У меня были такие беседы, как и у любого президента (...) ты садишься с президентами различных стран, я делаю это со всеми странами. У нас была отличная беседа (с Путиным - ред.). Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. И это было отличное обсуждение. Я ничего не скрываю", -сказал он.

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Американский президент подчеркнул, что WP принадлежит миллиардеру Безосу, который использует ее в качестве лоббиста интересов своей компании Amazon. Последнюю Трамп неоднократно обвинял в уклонении от налогов.

Также глава Белого дома сказал, что этих людей не интересуют детали его переговоров с президентами других стран, но, когда речь идет о Путине, они спрашивают о деталях.

Ранее газета The Washington Post заявила со ссылкой на нынешних и экс-чиновников, что Трамп якобы скрыл детали своих переговоров с Путиным на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году.

Издания, которе Безос купил в 2013 году, открыто поддерживало во время выборов 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А после победы Трампа они с New York Times и телеканалом CNN начали борьбу "четвертой власти" против "некомпетентной", по мнению демократов, политики Трампа. 

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Теги: The Washington Post, Россия, США, дональд трамп, владимир путин, Amazon, президент сша, джефф безос
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