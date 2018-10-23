Янукович хочет выступить с последним словом в суде, но позже

Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

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Беглый экс-диктатор хочет высказать последнее слово, но заседание попросил перенести

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Обвиняемый в государственной измене беглый экс-президент Украины Виктор Янукович изъявил желание произнести последнее слово в суде по видеосвязи. Об этом сказал его адвокат Александр Горшинский во время заседания Оболонского суда.

Однако Янукович попросил перенести заседание, поскольку хочет, чтобы его адвокат находился рядом с ним и "оказывал правовую поддержку", а для этого последнему нужно получить разрешение на работу в России. Это, по словам прокуроров, может занять до четырех месяцев.

Сторона обвинения также отметила, что Януковичу могут оказать правовую помощь другие его адвокаты - Виталий Сердюк и Игорь Федоренко.

Прокуроры предоставили суду распечатки из реестра иностранных адвокатов РФ, в которых говорится, что Сердюк и Федоренко имеют право предоставлять правовую помощь на территории РФ. Однако председательствующий судья Владислав Девятко отказался приобщить эти распечатки к материалам дела из-за того, что прокуроры их не зарегистрировали.

12 октября Оболонский районный суд Киева дал адвокатам еще девять дней на завершение дебатов, снова отложив последнее слово Януковича до 23 октября.