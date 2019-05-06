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06.05.2019, 20:50

Янукович подал иск против бывшего госадвоката

Янукович подал иск против бывшего госадвоката - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Беглый экс-президент хочет лишить Ивана Ангелина адвокатской лицензии

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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит привлечь к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин. Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно - лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас суд изучает материалы иска и решает вопрос об открытии производства по делу.

В январе суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Адвокат Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Киева Иван Ангелин, назначенный Януковичу, в сентябре 2018 года был лишен лишен права заниматься адвокатской деятельностью Квалификационной дисциплинарной комиссией адвокатуры Киева за то, что якобы "вместо защиты клиента работал не на его стороне и не в его интересах, а способствовал получению прокуратурой в кратчайшие сроки решения против клиента". В марте 2019-го Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры отменила это решение.

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Теги: виктор янукович, Иван Ангелин, адвокат
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