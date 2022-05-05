Япония объявила о новых санкциях против России. Замораживает активы, запрещает экспорт

Япония вводит санкции против России – замораживает активы 140 россиян и расширяет запрет на экспорт, в который включены российские военные компании. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида во время визита в Лондон, пишет ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы японского правительства, полномасштабное вторжение России в Украину и российская агрессия должны иметь последствия. Он подчеркнул, что это проблема не только для Европы.

"Завтра Украина может стать Восточной Азией", — сказал Кисида, отвечая на вопрос о том, есть ли параллели между российской агрессией в Европе и намерениями Китая стать лидером в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кисида добавил, что Япония и ее союзники "никогда не должны мириться с односторонней попыткой изменить статус-кво путем применения силы в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии".

Крупнейший в Японии нефтеперерабатывающий завод Eneos не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока Россия не прекратит военное вторжения в Украину.

Япония введет дополнительные санкции против России, в том числе запретит импорт угля и водки, заморозит активы крупных банков Сбербанка и Альфа-банка и приостановит новые инвестиции.

Читайте также: Япония запретила экспорт люксовых автомобилей и предметов роскоши в Россию

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.