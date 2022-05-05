UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Япония объявила о новых санкциях против России. Замораживает активы, запрещает экспорт

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 18:37
Япония объявила о новых санкциях против России. Замораживает активы, запрещает экспорт - Фото
Фумио Кисида (Фото – Carl Court, EPA)

Япония вводит санкции против России – замораживает активы 140 россиян и расширяет запрет на экспорт, в который включены российские военные компании. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида во время визита в Лондон, пишет ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы японского правительства, полномасштабное вторжение России в Украину и российская агрессия должны иметь последствия. Он подчеркнул, что это проблема не только для Европы.

"Завтра Украина может стать Восточной Азией", — сказал Кисида, отвечая на вопрос о том, есть ли параллели между российской агрессией в Европе и намерениями Китая стать лидером в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кисида добавил, что Япония и ее союзники "никогда не должны мириться с односторонней попыткой изменить статус-кво путем применения силы в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии".

  • Крупнейший в Японии нефтеперерабатывающий завод Eneos не планирует покупать российскую нефть до тех пор, пока Россия не прекратит военное вторжения в Украину.
  • Япония введет дополнительные санкции против России, в том числе запретит импорт угля и водки, заморозит активы крупных банков Сбербанка и Альфа-банка и приостановит новые инвестиции.

Читайте также: Япония запретила экспорт люксовых автомобилей и предметов роскоши в Россию

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война япония
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 