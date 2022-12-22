Японская компания Rakuten Group доставит в Украину 500 электрогенераторов

Японская компания Rakuten Group в сотрудничестве с Koshin Ltd до конца года доставит в Украину в качестве гуманитарной помощи 500 электрогенераторов производства Koshin. Средства на это были предоставлены председателем и главным исполнительным директором Rakuten Group Микки Микитани, сообщается на сайте компании.

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Генераторы можно использовать для питания различных бытовых приборов, включая телевизоры, обогреватели, осветительные приборы, смартфоны и другую электронику.

Доставка осуществляется при поддержке логистической компании Новая Почта и Фонда Тины Кароль.

Rakuten Group, которая владеет приложением Viber, также выступила с инициативой предложить бесплатные звонки "Viber Out" людям в Украине и по всему региону, включая бесплатный доступ к телефонным номерам в 34 странах.

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Вадим Ребрина

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