Юристы Twitter заявили, что смогут победить Маска в суде за четыре дня

Компания Twitter подала в суд на Илона Маска и хочет быстрого судебного разбирательства, чтобы разрешить ее иск о том, что Маск не имел права отменять покупку платформы социальных сетей за $44 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Юристы Twitter говорят, что им нужно всего четыре дня в суде Делавэра, чтобы доказать, что Маска следует заставить выполнить договоренность и заплатить по $54,20 за акцию Twitter.

Компания надеется начать рассмотрение дела 19 сентября.

"Судебное разбирательство по графику, который предлагает Twitter, дает сторонам и их опытным адвокатам достаточно времени для составления протокола судебного заседания", – написали адвокаты.

По словам юристов, у судьи будет достаточно времени для вынесения решения и пересмотра решения Верховным судом штата Делавэр до даты закрытия сделки 24 октября.

Маск и его адвокаты не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать иск Twitter. Маск опубликовал твит 12 июля, написав: "О, ирония судьбы, лол".

В отличие от некоторых штатов, где рассмотрение дела может занять несколько лет, Канцлерский суд штата Делавэр обычно работает быстрее.

Как отмечается, канцелярские судьи – эксперты в области коммерческого права – известны тем, что способны быстрее и тщательнее разбираться в юридических дебрях сложных споров о слияниях и поглощениях, чем другие суды США. Даже сложные дела бизнеса часто рассматриваются судьей в течение шести или семи месяцев после подачи иска.

24 апреля Twitter приняла предложение Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд.

Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования трансакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.

9 июля Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении Twitter.

12 июля в Twitter назвали действия Маска по сделке "необоснованными и противоправными".

Наталия Медведева

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