UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Юристы Twitter заявили, что смогут победить Маска в суде за четыре дня

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 05:25
Юристы Twitter заявили, что смогут победить Маска в суде за четыре дня - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Компания Twitter подала в суд на Илона Маска и хочет быстрого судебного разбирательства, чтобы разрешить ее иск о том, что Маск не имел права отменять покупку платформы социальных сетей за $44 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Юристы Twitter говорят, что им нужно всего четыре дня в суде Делавэра, чтобы доказать, что Маска следует заставить выполнить договоренность и заплатить по $54,20 за акцию Twitter.

Компания надеется начать рассмотрение дела 19 сентября.

"Судебное разбирательство по графику, который предлагает Twitter, дает сторонам и их опытным адвокатам достаточно времени для составления протокола судебного заседания", – написали адвокаты.

По словам юристов, у судьи будет достаточно времени для вынесения решения и пересмотра решения Верховным судом штата Делавэр до даты закрытия сделки 24 октября.

Маск и его адвокаты не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать иск Twitter. Маск опубликовал твит 12 июля, написав: "О, ирония судьбы, лол".

В отличие от некоторых штатов, где рассмотрение дела может занять несколько лет, Канцлерский суд штата Делавэр обычно работает быстрее.

Как отмечается, канцелярские судьи – эксперты в области коммерческого права – известны тем, что способны быстрее и тщательнее разбираться в юридических дебрях сложных споров о слияниях и поглощениях, чем другие суды США. Даже сложные дела бизнеса часто рассматриваются судьей в течение шести или семи месяцев после подачи иска.

  • 24 апреля Twitter приняла предложение Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд.
  • Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования трансакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.
  • 13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.
  • 9 июля Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении Twitter.
  • 12 июля в Twitter назвали действия Маска по сделке "необоснованными и противоправными".
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск twitter
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 