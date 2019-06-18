За "агента России": Мураев снова проиграл иск против журналиста

Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

Экс-владелец телеканала NewsOne, нардеп Евгений Мураев проиграл аппеляцию по иску против журналиста ATR Айдера Муждабаева. Об этом Муждабаев сообщил корреспонденту LIGA.net.

Иск касался "защиты чести и достоинства" – Муждабаев назвал Мураева "агентом России" и "рупором Путина" после слов политика о незаконно удерживаемом в РФ режиссере Олеге Сенцове.

Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска Мураева по всем пунктам.

18 марта стало известно, что Шевченковский суд также отклонил иск политика в полном объеме.