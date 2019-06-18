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18.06.2019, 15:09

За "агента России": Мураев снова проиграл иск против журналиста

За "агента России": Мураев снова проиграл иск против журналиста - Фото
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

Муждабаев назвал политика "рупором России". Мураев подал на журналиста в суд

Экс-владелец телеканала NewsOne, нардеп Евгений Мураев проиграл аппеляцию по иску против журналиста ATR Айдера Муждабаева. Об этом Муждабаев сообщил корреспонденту LIGA.net.

Иск касался "защиты чести и достоинства" – Муждабаев назвал Мураева "агентом России" и "рупором Путина" после слов политика о незаконно удерживаемом в РФ режиссере Олеге Сенцове. 

Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска Мураева по всем пунктам.

18 марта стало известно, что Шевченковский суд также отклонил иск политика в полном объеме.

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Теги: Айдер Муждабаев, иск, евгений мураев
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