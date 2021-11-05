За генерала Павловского внесли залог, он вышел из СИЗО. Почти 16 млн дал Порошенко
Сегодня, 5 ноября, фигурант дела о продаже некачественной военной техники для ВСУ генерал-лейтенант Игорь Павловский вышел из СИЗО – за него внесли залог. Об этом сообщает в Facebook адвокат Ростислав Кравец и пресс-служба партии Европейская солидарность.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", – написал Кравец.
В пресс-службе Евросолидарности сообщили, что сбор денег для внесения залога за Павловского организовали фонд Порошенко и ОО Солидарное дело общин.
В сборе средств участвовали более шести тысяч человек.
2,1 млн грн собрали активисты, 15,9 млн – фонд семьи Петра Порошенко.
Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога в 475 млн грн. Адвокаты назвали меру пресечения Павловскому политическим решением и подали жалобу в ЕСПЧ. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.
- 29 апреля сотрудники ГБР провели обыски на Кузне на Рыбальском и подразделениях ПАО "Богдан Моторс". Они касались поставок медицинских автомобилей и военных катеров для Минобороны в 2015-2019 годах. ГБР изучало возможное злоупотребление властью при закупках. В Кузне на Рыбальском заявили что следственные действия – "доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства".
- 2 июля ГБР сообщило о подозрении главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском". В тот же день следователи ГБР сообщили Павловскому о подозрении в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества.
- 7 июня суд арестовал главу правления Кузни на Рыбальском. 8 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу о продаже некачественной военной техники для ВСУ.
Комментарии