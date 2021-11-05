За генерала Павловского внесли залог, он вышел из СИЗО. Почти 16 млн дал Порошенко

Сегодня, 5 ноября, фигурант дела о продаже некачественной военной техники для ВСУ генерал-лейтенант Игорь Павловский вышел из СИЗО – за него внесли залог. Об этом сообщает в Facebook адвокат Ростислав Кравец и пресс-служба партии Европейская солидарность.

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"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", – написал Кравец.

В пресс-службе Евросолидарности сообщили, что сбор денег для внесения залога за Павловского организовали фонд Порошенко и ОО Солидарное дело общин.

В сборе средств участвовали более шести тысяч человек.

2,1 млн грн собрали активисты, 15,9 млн – фонд семьи Петра Порошенко.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога в 475 млн грн. Адвокаты назвали меру пресечения Павловскому политическим решением и подали жалобу в ЕСПЧ. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Наталия Медведева

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