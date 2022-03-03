За мародерство, диверсии и госизмену – пожизненное с конфискацией имущества
03.03.2022, 15:28
Верховная Рада приняла ряд важных законов.
Об этом сообщают на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Среди законов – "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (регистр. №7116).
За мародерство, диверсии, госизмену преступник получит пожизненное с конфискацией имущества, отмечает Гончаренко.
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