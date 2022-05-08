За преданную службу. Зеленский вручил псу Патрону медаль

Президент Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью "За преданную службу". Церемония награждения состоялась в воскресенье во время брифинга Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приехавшего в Киев с визитом.

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"Я наградил сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и помогает учить наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза", – сказал Зеленский.

Во время награждения Патрон залаял на Трюдо, на что Зеленский отреагировал шуткой, обратившись к премьер-министру Канады: "Может быть, у вас там что-нибудь есть?"

Пес Патрон из ГСЧС Чернигова стал символом борьбы и объектом для вдохновения украинцев. Они следят за тем, как он "работает", спит, купается и забавляется. Ему посвящают рисунки и сувениры.

С начала большой войны Патрон со своим хозяином – спасателем из Чернигова – постоянно на работе, где разминируют территорию от взрывчатки, которую бросили россияне. Владелец собаки отмечает, что Патрон – не служебный пес, а талисман черниговских спасателей.

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Андрей Водяный

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