За разжигание и манипуляции NewsOne оштрафовали на 105 000 грн

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки 27 февраля оштрафовал канал NewsOne на 105 625,50 грн за разжигание вражды, а также вынес ему предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Нацсовет признал нарушения в высказываниях ведущего, которые были распространены 5 ноября 2019 года в эфире вещателя. Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, подобные позиции РФ и имеющие признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием.

По данным Нацсовета, в передаче подавалась только одна мысль по вопросам, имеющим важнейшее значение для нацбезопасности, других взглядов или признаков дискуссии не прозвучало. Таким образом, вещатель нарушил права зрителей на объективную информацию и злоупотреблял правом телеканала на свободу выражения мнений, что противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины.

П о данным информационно-аналитической системы Семантрум в 2019 году, после покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112 Украина и NewsOne количество упоминаний в эфире этих вещателей одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука увеличилось.

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