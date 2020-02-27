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За разжигание и манипуляции NewsOne оштрафовали на 105 000 грн

За разжигание и манипуляции NewsOne оштрафовали на 105 000 грн - Фото
Фото: скриншот из видео
27.02.2020, 18:09

В одной из передач в ноябре 2019 года прозвучали пропагандистские нарративы, сходные с позицией России в отношении Украины

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки 27 февраля оштрафовал канал NewsOne  на 105 625,50 грн за разжигание вражды, а также вынес ему предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Нацсовет признал нарушения в высказываниях ведущего, которые были распространены 5 ноября 2019 года в эфире вещателя. Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, подобные позиции РФ и имеющие признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием.

По данным Нацсовета, в передаче подавалась только одна мысль по вопросам, имеющим важнейшее значение для нацбезопасности, других взглядов или признаков дискуссии не прозвучало. Таким образом, вещатель нарушил права зрителей на объективную информацию и злоупотреблял правом телеканала на свободу выражения мнений, что противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины.

Читайте также: NewsOne и правовое государство. О чём забыли украинские политики

Шилин Михаил
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