За сутки ПВО Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей оккупантов

За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В частности, уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель- бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения – пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина

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