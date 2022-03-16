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За сутки ПВО Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 22:18

За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В частности, уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель- бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения – пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина
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