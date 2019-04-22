За три года в Украине хотят создать полноценную Морскую охрану

Петр Цигикал (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ближайшие три года в Украине планируют создать самодостаточную Морскую охрану, способную эффективно защищать морские границы. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время межведомственного круглого стола, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Цигикал также подчеркнул, что важным остается вопрос усовершенствования морского законодательства, учитывая гибридную агрессию России против Украины, в том числе, в Черном и Азовском морях.

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"Украина – морское государства, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс кв км исключительной морской экономической зоны", - подчеркнул во время круглого стола заместитель главы МВД Вадим Троян, отметив, что министерство усиливает работу подразделений на этом участке и создает единую систему безопасности.

В ноябре прошлого года Цигикал заявил, что из-за военной агрессии России, Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы к защите и обороне своих границ, в том числе на море.