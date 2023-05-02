За ущерб, который Украине наносит Россия, придется платить еще нерожденным россиянам – ОП

За экологический ущерб, который наносит Россия в результате ударов по Украине, придется платить еще нерожденным поколениям россиян. Об этом в Telegram написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Когда мы говорим об экологическом вреде, который постоянно наносит Россия вследствие ударов по Украине, то должны четко дать понять россиянам: за все придется платить. За минирование территорий, за удары по объектам, равно как и за убийства людей и похищение детей ", – написал он.

Ермак отметил, что платить придется еще нерожденным детям оккупантов.

"Сейчас уже счет пошел на несколько поколений. Он загадочным образом не обнулится, наоборот – приумножится. Будут платить еще нерожденные будущие поколения, и у них никто не будет спрашивать, хотят они этого или нет", – написал Ермак.

"Более того, эти поколения будут иметь серьезную проблему, потому что в историю войдут потомками российских террористов, которые осуществляли геноцид украинского народа. И скрыться от этого не получится ни в одной стране мира", – добавил он.

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Вадим Ребрина

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