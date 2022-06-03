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За время войны из УПЦ МП в ПЦУ перешли около 600 громад – Епифаний

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 18:52
За время войны из УПЦ МП в ПЦУ перешли около 600 громад – Епифаний - Фото
Епифаний (скриншот видео Радио Свобода)

В течение трех последних месяцев из УПЦ МП в ПЦУ перешли около 600 громад. Всего за все время существования ПЦУ в нее из УПЦ МП перешли более 1000 общин. Об этом в эфире телемарафона сказал глава ПЦУ митрополит Епифаний.

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"Со времени Объединительного собора и получения томоса на сегодня уже более 1000 громад, а в течение трех последних месяцев к Православной церкви Украины со стороны московского патриархата присоединились около 600 новых громад", – сказал он.

По словам Епифания, общины присоединяются к ПЦУ практически каждый день.

Он призвал УПЦ МП к диалогу с целью создания в Украине "действительно единой православной церкви, в которую будут входить все православные украинцы".

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Вадим Ребрина
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упц мп епифаний пцу
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