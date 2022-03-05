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Задержан помощник нардепа по подозрению в передаче ФСБ информации за деньги

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05.03.2022, 21:38

Задержан помощник-консультант народного депутата, который подозревается в передаче за деньги сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Помощнику-консультанту нардепа сообщено о подозрении в госизмене.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2014-го по февраль 2022-го за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В ОГП говорят, что он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде. Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Минобороны, которые предоставлялись по запросам народных депутатов, отметили в офисе.

По данным следствия, за весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около $80 000.

Он задержан и взят под стражу в соответствии сроком на 30 суток.

Вадим Ребрина
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верховная рада госизмена фсб рф ОГП
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