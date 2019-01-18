Закон о переименовании УПЦ МП обжаловали в Конституционном суде

Конституционный суд Украины

Сегодня в Конституционный суд поступило представление 49 народных депутатов относительно несоответствия Конституции закона о переименовании церквей, который, в частности, обязывает УПЦ МП сменить свое название. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Большинство из подписавшихся под обращением депутатов представляют фракцию Оппозиционный блок.

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Текст представления опубликован на сайте КС.

20 декабря прошлого года в Верховной Раде проголосовали за изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях, центр управления которыми находится в стране-агрессоре.

Законом предусматривается, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения также должны быть внесены в устав организации.