Закон об олигархах снова направят в Венецианскую комиссию. Это новый прецедент – Разумков
"Антиолигархический" закон после подписания его президентом Владимиром Зеленским повторно направят на проверку в Венецианскую комиссию. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Украинской правде.
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После того как законопроект №5599 о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни ("олигархов") будет подписан, Разумков направит его в Венецианскую комиссию уже во втором чтении.
"Это абсолютный прецедент, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в первоначальной редакции", – отметил он.
Спикер парламента убежден, что Зеленский поддерживает инициативу проработки документа в Венецианской комиссии. Он напомнил о недавнем телефонном разговоре председателя "Венецианки" с главой государства 24 сентября: тогда Джанни Букиккио попросил предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной Зеленским.
- 2 июня 2021 года президент передал в Раду законопроект №5599, который должен закрепить в законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса, 1 июля его приняли в первом чтении.
- 22 сентября Венецианская комиссия заявила, что озвучит заключение по законопроекту лишь 15-16 декабря.
- 23 сентября Рада приняла этот закон 279 голосами.
- 24 сентября нардеп фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что Рада обязана переголосовать его из-за коллизии.
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