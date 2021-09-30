Закон об олигархах снова направят в Венецианскую комиссию. Это новый прецедент – Разумков

"Антиолигархический" закон после подписания его президентом Владимиром Зеленским повторно направят на проверку в Венецианскую комиссию. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Украинской правде.

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После того как законопроект №5599 о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни ("олигархов") будет подписан, Разумков направит его в Венецианскую комиссию уже во втором чтении.

"Это абсолютный прецедент, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в первоначальной редакции", – отметил он.

Спикер парламента убежден, что Зеленский поддерживает инициативу проработки документа в Венецианской комиссии. Он напомнил о недавнем телефонном разговоре председателя "Венецианки" с главой государства 24 сентября: тогда Джанни Букиккио попросил предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной Зеленским.

СПРАВКА. Европейская комиссия "За демократию через право" или Венецианская комиссия – это консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Комиссия, в частности, может предоставлять рекомендации государствам по вопросам, связанным с демократией.

Елизавета Кумбер

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