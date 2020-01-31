Законопроект о дезинформации подрывает свободу СМИ - миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека считает, что законопроект о дезинформации подрывает свободу СМИ, не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре. Об этом говорится на странице миссии в Facebook.
Миссия отмечает, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов, а государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.
Миссия ООН призывает украинские власти воздержаться от установления ограничений для работы медиа, а Министерство культуры - соблюдать международные стандарты прав человека и продолжить публичное обсуждение законопроекта.
Читайте также: Цензура по образцу РФ или президент слабеет. Что думают блогеры о проекте Минкульта