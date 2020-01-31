Законопроект о дезинформации подрывает свободу СМИ - миссия ООН

Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Мониторинговая миссия ООН по правам человека считает, что законопроект о дезинформации подрывает свободу СМИ, не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре. Об этом говорится на странице миссии в Facebook.

Миссия отмечает, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов, а государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.

Миссия ООН призывает украинские власти воздержаться от установления ограничений для работы медиа, а Министерство культуры - соблюдать международные стандарты прав человека и продолжить публичное обсуждение законопроекта.

В соответствии с проектом закона Министерства культуры, молодежи и спорта, в частности, появляется должность "уполномоченного по вопросам информации", а также предлагается установить уголовную ответственность "за системное и умышленное массовое распространение дезинформации".

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