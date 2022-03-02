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Закрытие неба силами НАТО спровоцирует Россию на эскалацию – Минобороны Канады

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 07:14
Закрытие неба силами НАТО спровоцирует Россию на эскалацию – Минобороны Канады - Фото
Анита Ананд (Фото - EPA)

Министр обороны Канады Анита Ананд считает, что обеспечение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО спровоцирует Россию на усиление конфликта. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"НАТО – оборонный альянс, и установление бесполетной зоны стало бы значительной эскалацией с его стороны, поэтому сейчас речь об этом не идет", — отметила Ананд.

Она подчеркнула, что Канада продолжит поддерживать Украину другим способом. "Мы также продолжим поддерживать оборонные и сдерживающие действия НАТО, увеличив нашу поддержку восточного фланга НАТО", — отметила министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспечение бесполетной зоны над Украиной не будет означать втягивание в войну стран НАТО.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что его страна не может обеспечить бесполетную зону для Украины, поскольку для этого придется сбивать российские самолеты.

Юрий Смирнов
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нато канада бесполетная зона
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