Залужный просит Зеленского подписать ужесточение ответственности в ВСУ. Вот его аргументы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил президента Владимира Зеленского подписать закон об ужесточении ответственности в армии. Свои аргументы он выложил в видео, опубликованном в понедельник.

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Принятые Верховной Радой изменения усиливают ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

Залужный подчеркнул, что поддерживает такие изменения, а потому просит Зеленского подписать закон. Он сказал, что его мнение отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этих вопросов.

Сейчас "отказники" могут отделаться штрафом или условным сроком, но, по мнению Залужного, во время военного положения это недопустимо.

"Обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – объяснил свою позицию Залужный.

Он подчеркнул, что командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие.

Залужный признает: в армии существуют проблемы, приводящие к самовольному уходу с позиций. Но, по его словам, руководство ВСУ работает над их устранением.

"Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну", – заявил он.

Законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевых обстоятельствах" проголосован Верховной Радой Украины и отправлен на подпись президенту.

Документом предлагается внести изменения в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом, и освобождения от отбывания наказания с испытанием"; повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.

15 декабря была опубликована петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому ветировать законопроект. В сутки она набрала уже более 25 000 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).

Андрій Водяний

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