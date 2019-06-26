Спикер Госпогранслужбы решился на поход в Раду и выбрал партию

Олег Слободян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Помощник главы Госпогранслужбы и пресс-секретарь этого ведомства Олег Слободян уходит в отставку, чтобы баллотироваться на малой родине в Хмельницком от партии Игоря Смешко Сила и честь. Заявление об этом он написал в Facebook.

По словам полковника, в партии предложили испытать себя на мажоритарном округе - и он согласился, а 25 июня был официально зарегистрирован ЦИК кандидатом в нардепы по 187 округу

Слободян пишет, что программа партии Смешко ему близка, и считает, что построение успешной демократии - единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах.

"Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчинении работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии", - уточнил он.

Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.

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