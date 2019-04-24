Запад должен принять Зеленского, иначе его примет Кремль - WP

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Президентские выборы в Украине выиграл Владимир Зеленский, и западное общество должно принять сей факт. Об этом говорится в статье Майкла Карпентера для The Washington Post.

Карпентер обращает внимание, что Зеленский, в отличие от своего телеперсонажа, не является человеком из народа. Скорее он принадлежит к украинской элите — владеет роскошной виллой в Италии, пользуется поддержкой одного из самых могущественных и противоречивых украинских олигархов Игоря Коломойского.

Поэтому для того, чтоб действительно быть "слугой народа", Зеленский должен осознать свои стратегические приоритеты. Его предвыборная риторика, похоже, отражает понимание этих приоритетов, отмечает Карпентер. Чтобы противостоять продолжающейся агрессии России, Зеленский призвал США и Соединенное Королевство усилить давление на Москву. Для борьбы с коррупцией он призвал изолировать правоохранительные органы Украины, особенно ее НАБУ и зарождающиеся антикоррупционные суды, от политического вмешательства. Чтобы стимулировать экономику, ему нужны инвестиции, а они зависят от ситуации с верховенством права и защиты прав собственности.

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Если Зеленский хочет добиться успеха с такой повесткой дня, которая соответствует этой риторике кампании, ему понадобится как внутренняя, так и международная поддержка. Внутри страны ему понадобится парламент и гражданское общество, готовые поддержать реформы. К сожалению, украинский парламент сейчас раздроблен и разобщен — и точно так же разобщено трансатлантическое сообщество, которое пытается решить свои проблемы.

Это должно измениться, настаивает Карпентер. Запад должен избавиться от «усталости от Украины, которую он сам себе диагностировал, и сменить выжидательную позицию на стратегическую поддержку украинской армии, а также антикоррупционных и экономических реформ. Потому что Украина является стратегически важным государством для Запада, пишет журналист.

И международное сообщество не примет Зеленского, это сделают другие акторы. Олигархи в Украине уже усиливаются и начинают активнее отстаивать свои интересы. И Кремль сделает то же самое, убежден Карпентер.