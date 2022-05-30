Запад не дает Украине достаточно оружия для освобождения своих территорий – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Запад, несмотря на его риторику, не дает Украине достаточно оружия для деоккупации своих территорий. Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

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"Они постоянно говорят, что что-то нам дают, а у нас нет оружия в том объеме, который нам необходим для деблокады своей территории. То есть просто для того, чтобы потешить свои общества, говорят, что дают много помощи Украине. А это не так. С точки зрения объема, логистики это вообще не так", – сказал Подоляк.

Он отметил, что Россия сконцентрировала на востоке Украины все свои ресурсы, в том числе технику, которая была на длительном хранении, также там на протяжении всего времени войны проводили скрытую мобилизацию.

"Мы не милитарная страна, мы вообще в другом мире жили, вкладывали деньги в развитие страны... Мы не вкладывали большие деньги в оружие", – сказал Подоляк.

На реплику журналиста, что Украине необходимо было становиться милитарной страной, Подоляк ответил, что Украине нужно было в 1991 году поставить на границе с РФ "железный занавес" и ввести визовый режим.

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Вадим Ребрина

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