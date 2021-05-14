Запад не должен пытаться наладить отношения с РФ – радикальный отчет Chatham House

Британский аналитический центр Chatham House опубликовал масштабный отчет, который показывает, почему попытки Запада улучшить отношения с Россией потерпят, по мнению авторов исследования, неудачу.

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В отчете анализируются 16 наиболее распространенных мифов и заблуждений, которые формируют современное западное мышление о России. Он объясняет их пагубное влияние на разработку и реализацию политики Запада и указывает на необходимость критического пересмотра отдельных позиций для обеспечения более рациональных и эффективных ответов на действия России, поясняют эксперты.

В основе анализа, отмечают они, лежит важный аргумент о том, что, вопреки желанию многих евроатлантических политиков, у России мало шансов стать более конструктивным партнером западных правительств в обозримом будущем.

Таким образом, благонамеренные попытки улучшить отношения с Кремлем, скорее всего, потерпят неудачу, поскольку российские стратегические цели, ценности и понимание межгосударственных отношений кардинально отличаются от западных, считают авторы отчета.

Далее LIGA.net цитирует доклад с некоторыми сокращениями.

Миф 1: Россия и Запад одинаково плохие и стоят друг друга

Запад – это сообщество с общими интересами и ценностями. Расширение НАТО и ЕС было обусловлено именно этим. В то время как Россия стремится навязать "крепкое добрососедство" другим государствам, хотят они того или нет, и считает "сферу привилегированных интересов" правом. Споры по поводу западных военных интервенций несравнимы с двуличностью, отсутствием дипломатии и полным игнорированием договоров, которые предшествовали вторжению России в Грузию и Украину.

Миф 2: Россия и Запад хотят одного и того же

Политика Запада по взаимодействию с Россией терпит неудачу, если она основана на представлении о том, что на определенном уровне интересы России и Запада должны совпадать. Стремление к нормализации отношений без устранения основных причин разногласий только ухудшает положение. Российские цели и понимание отношений между государствами несовместимы с тем, что западные государства и общества считают приемлемым. Признание того, что западные и российские ценности и интересы несовместимы, и корректировка с учетом этой реальности – ключ к управлению этими конфликтами и противоречиями.

Миф 3: России обещали, что НАТО не будет расширяться

Вопреки нарративам о предательстве, культивируемым сегодня Россией, Советскому Союзу никогда не предлагали формальных гарантий в отношении расширения НАТО после 1990 года. Москва просто искажает историю, чтобы сохранить внутренний антизападный консенсус. В 1990 году, когда Михаил Горбачев согласился на включение объединенной Германии в НАТО, он не просил и не получал никаких формальных гарантий того, что не будет дальнейшего расширения НАТО за пределы территории объединенной Германии. Роспуск Варшавского договора и распад СССР изменили ситуацию с безопасностью в Европе. Новые лидеры России не ставят под сомнение принцип, согласно которому страны Европы могут самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности. Аналогичным образом, в Основополагающем акте Россия-НАТО, подписанном в 1997 году, признается "неотъемлемое право" всех государств "выбирать средства для обеспечения своей собственной безопасности".

Миф 4: Россия не конфликтует с Западом

Евроатлантические политики могут не признавать это, но естественное состояние Москвы – конфронтация с Западом. Ключевой особенностью конфликта является использование нетрадиционных враждебных мер, которые остаются выше порога приемлемой деятельности в мирное время, но ниже порога ведения войны. Кремль стремится подорвать интересы Запада с помощью хорошо зарекомендовавшего себя инструментария, такого как вмешательство в выборы, целенаправленные санкционированные государством убийства и информационная война.

Миф 5: Нам нужна новая общеевропейская архитектура безопасности, включающая Россию

Российские лидеры выступают за общеконтинентальную систему европейской безопасности, которая заменила бы существующие евроатлантические структуры, особенно НАТО. Это предложение проблематично: оно игнорирует фундаментальные разногласия между Россией и западными странами по вопросу суверенитета. Россия хочет для себя привилегий "великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и соглашения о том, что государства не должны подвергаться критике, если они ведут свои внутренние дела таким образом, который несовместим с ценностями демократии, прав человека и верховенства закона. Эта точка зрения вступает в противоречие с основными западными интересами и ценностями.

Миф 6: Мы должны улучшить отношения с Россией, даже без уступок с ее стороны, поскольку это слишком важно

Этот миф основан на предпосылке, что геополитический вес, взаимные экономические интересы и компенсации за проигрыш в холодной войне являются главными императивами для успешной перезагрузки отношений с Россией. Если не считать глубокой этической двусмысленности, которую подразумевает такая тактика, договоренность просто не сработает. Усилия в областях кибербезопасности, Ближнего Востока и Северной Африки провалились из-за нелиберального подхода России к каждому из этих вопросов.

Миф 07: Россия имеет право на оборонительный периметр — сферу привилегированных интересов, включающую территорию других государств

Идея о том, что Россия должна иметь право на исключительную сферу влияния в других государствах, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, весьма проблематична. Это несовместимо с провозглашаемыми евроатлантическими ценностями в отношении суверенитета государств и права на самоопределение. Это наносит ущерб геополитическому порядку и международной безопасности, поскольку неявно дает разрешение России на территориальную агрессию, аннексию, даже прямую войну. Это фактически дает России право доминировать в соседних государствах и нарушать их территориальную целостность.

Миф 8: Мы должны вбить клин между Россией и Китаем, чтобы помешать их способности действовать в тандеме против интересов Запада

Представление о том, что Запад может использовать напряженность между Россией и Китаем, содержит неправильное понимание характера отношений между двумя странами и переоценивает их восприимчивость к внешним рычагам. Следствием этого мифа является предположение о том, что Россия и Китай образуют единое стратегическое образование, которому каким-то образом "позволили" развиваться нерадивые западные политики. Но точно так же, как Запад не объединил Россию и Китай, он не может их разлучить. У этих двух держав есть естественная идеологическая совместимость, а также взаимодополняющая экономика и интересы в различных сферах, включая технологии, кибер-сотрудничество и оборону. Учитывая, что в настоящее время обе державы могут больше выиграть от сотрудничества, чем от конкуренции, и Россия, и Китай предпочли отодвинуть свои разногласия на задний план в обозримом будущем. Но скрытая двусторонняя напряженность может выйти на первый план в будущем по мере расширения господства Китая. Таким образом, возникновение "оси авторитаризма" не ожидается.

Миф 9: Отношения Запада с Россией должны быть нормализованы, чтобы противостоять расширению влияния Китая

Сближение с Россией в качестве стратегического средства противодействия Китаю, скорее всего, произойдет на условиях Кремля и будет означать принесение в жертву суверенитета других постсоветских государств. Более того, присоединиться к этому мифу – значит предположить, что Кремль хочет нормализации отношений с Западом, и забыть, что улучшение отношений с Россией неэффективно для предотвращения дальнейшего роста влияния Китая. Что наиболее важно, хотя нарушения Китаем международного права и прав человека не заслуживают оправдания, альянс с Кремлем неявно исключает возможность установления устойчивых отношений между Китаем и Западом в долгосрочной перспективе. Западные страны не могут позволить себе роскошь сосредоточиться исключительно на проблемах, которые ставит Китай, при этом каким-то образом замалчивая агрессивное поведение России.

Миф 10: Евразийский экономический союз является подлинным и значимым партнером ЕС

Россия представляет Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве партнера ЕС в предлагаемой зоне свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока". На самом деле ЕАЭС – это политический проект. Россия игнорирует правила самой же ЕАЭС. Торговая политика РФ подчинена ее внешней политике. Из-за такого инструментального использования и глубокой политизации ЕАЭС функционально неспособен действовать в качестве интеграционного органа в Евразии, не в последнюю очередь потому, что Россия не заинтересована во всеобъемлющей либерализации торговли ни внутри ЕАЭС, ни через зону свободной торговли с ЕС.

Миф 11: Народы Украины, Беларуси и России – одна нация

Кремль искажает историю региона, чтобы легитимировать идею о том, что Украина и Беларусь являются частью "естественной" сферы влияния России. Фактически обе страны имеют более сильные европейские корни, чем считает Кремль. Исторически неверно утверждать, что Россия, Украина и Беларусь когда-либо составляли единое национальное образование (две страны также имеют политические и культурные корни в европейских структурах, таких как Великое княжество Литовское). Нарратив Кремля, который служил оправданием притязаний России на статус "первого среди равных" среди постсоветских республик признает право России вмешиваться во внутренние дела своих соседей. Идея "триединой" русской нации принижает уникальность исторических коренных культур. Таким образом РФ пытается создать препятствия для интеграции двух стран в Европу.

Миф 12: Крым всегда был российским

Кремль пропагандирует вранье о том, что Крым законно и добровольно "отделился" от Украины и "присоединился" к России в 2014 году. Если не опровергнуть этот миф, он рискует еще больше подорвать территориальную целостность Украины и способствовать экспансионистским усилиям РФ в других местах.

Однако реальность такова, что Крым находился в руках России лишь часть своей истории. Исторически (до 2014 года) Крым принадлежал России всего 168 лет, или менее 6% ее письменной истории. С момента обретения Украиной независимости в 1991 году в Крыму не существовало ни одного крупного сепаратистского движения. Украинцы, русские и крымские татары мирно сосуществовали с широкой автономией, предусмотренной конституцией АРК. "Референдум", организованный Россией и проведенный под давлением 16 марта 2014 года, на самом деле был всего лишь дымовой завесой для официального оформления российского военного захвата полуострова.

Миф 13: Либеральная рыночная реформа 1990-х годов плохо отразилась на России

Миф состоит в том, что в России в 1990-е годы либеральная рыночная реформа привела к затяжной рецессии. Это правда, что была предпринята попытка проведения либеральных реформ, и объем производства за шесть лет сильно упал, но первое не повлекло за собой второе. Либеральная реформа в том виде, в котором она изначально была задумана, никогда не была реализована в России полностью и адекватно. В РФ политически слабые власти не смогли добиться стабилизации экономики (включая контроль над инфляцией и управление государственными финансами), в то время как другое ключевое направление реформ, приватизация, было омрачено коррупцией. Ложное представление о том, что хорошо функционирующая рыночная экономика каким-то образом несовместима с Россией, ослабляет политику Запада.

Миф 14: Санкции – неправильный подход

Экономические санкции уже продемонстрировали практическую и нормативную ценность в качестве ответа на неприемлемое поведение России – но им нужно дать время, чтобы подействовать. Санкции также демонстративно осуждают неприемлемое поведение и подтверждают коллективную приверженность нормам и принципам международного порядка.

Миф 15: Все дело в Путине. Россия – это централизованная автократия с ручным управлением

Управление в России – это не спектакль одного актера. Вопреки широко распространенному мнению, множество различных субъектов и институтов могут играть значимую роль в принятии решений. Личная роль президента часто преувеличивается, внешние наблюдатели упускают из виду или неправильно понимают роль коллективных органов (например, Администрации президента и Совета безопасности), переоценивают степень управленческой компетентности и дисциплины (президентские указы часто не выполняются) или игнорируют корыстное поведение других акторов помимо Путина. Несмотря на то, что у Путина может быть возможность вмешиваться во все типы принятия решений, это не значит, что он всегда это делает или хочет это делать. Чтобы понять, как на самом деле работает управление в стране, нам необходимо принять во внимание мощь и сложность российской бюрократии, значение которой будет только возрастать.

Миф 16: То, что будет после Путина, должно быть лучше Путина

Этот миф снова отражает победу надежды над опытом и анализом. У России есть структурные проблемы, выходящие за рамки трудностей, связанных с правлением Путина. В результате вероятность построения жизнеспособной демократической системы постпутинской Россией сейчас ниже, чем в 1990-е годы. В частности, стране потребуются новые профессиональные кадры, если она хочет обеспечить подотчетное и эффективное управление. Но условий для выращивания таких кадров в сегодняшней России не существует. Независимо от того, кто в конечном итоге сменит Путина, политическая культура России, несомненно, будет и дальше препятствовать развитию более конструктивных отношений с Западом.

10 принципов для Запада, как более рационально и эффективно вести дела с Россией

Принять стратегии, основанные на честной оценке возможностей, намерений и действий России. Не принимайте их, ставя надежду выше опыта, или потому, что реальные альтернативы неудобны, или на основе мифов, развенчанных в этом отчете.

Помните, что Кремль – не друг Западу. Российские чиновники пользуются роскошными курортами Запада, правовой системой, банками, школами, элитной недвижимостью и так далее, но это не означает, что они разделяют его политику и ценности.

Не умиротворяйте Россию в обмен на предполагаемые выгоды. Они не материализуются. В частности, избегайте соблазна заключить большую сделку в отношениях с Россией. Так называемая "реалистичная" политика просто играет на руку России.

Ожидайте разочарования в РФ. Опыт неизменно демонстрирует тщетность отношения к России как к надежному партнеру. Ожидайте, что Россия нарушит любое заключенное с ней соглашение, когда это будет соответствовать ее интересам, если только не будет существенных рычагов для обеспечения соблюдения условий данного соглашения.

Не сдавайтесь. Поддерживайте давление на Россию, четко осознавая основные интересы Запада и отказываясь принимать враждебные действия, которые бросают им вызов, и сохраняйте веру в то, что западные политические системы, санкции и другие меры будут работать в долгосрочной перспективе. Примите принцип, согласно которому каждое "неприемлемое" действие должно сопровождаться равносильной или асимметричной реакцией.

Признайте, что недружественные отношения с Россией уместны в настоящее время и продиктованы реалиями, с которыми мы сталкиваемся. Действительно, хорошие отношения с Россией были бы совершенно неуместными в современном контексте. Условия "дружбы" с Россией неизменно оборачиваются ущербом нашим интересам и интересам других.

Ставьте безопасность выше экономической выгоды. Любое сокращение деловых отношений с Россией оправдано, если удается удержать ее от нападения на западные страны, общества, граждан и основные интересы. Бывают моменты, когда императивы безопасности и экономики вступают в противоречие, и это влечет за собой определенные финансовые жертвы. Финансовые инвестиции наводят политические мосты только тогда, когда политические интересы совпадают.

Не поддавайтесь искушению пойти на компромисс в интересах и ценностях в стремлении к сотрудничеству, даже признавая, что сотрудничество все еще возможно в небольшом количестве областей. Аналогичный принцип применим и к диалогу. Ни сотрудничество, ни диалог не так важны, как понимание фундаментальных различий между Россией и Западом.

Ожидайте шумных, гневных и оскорбительных ответов от Москвы как платы за защиту интересов Запада. Такие ответы не должны служить сдерживающим фактором для политики, поскольку это будет представлять собой успешный шантаж.

Повышайте квалификацию. Западу необходимо воссоздать экспертный пул специалистов по России, чтобы обеспечить достоверный анализ ее действий и предотвратить развитие новых мифов.

Вадим Ребрина

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