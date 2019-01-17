Затишье перед бурей: в 2018-м свободу слова нарушали меньше - ИМИ

Фото: facebook.com/mip.gov.ua

В 2018 году на неоккупированной территории Украины зафиксировано 235 случаев нарушений свободы слова. Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации (ИМИ) "Барометр свободы слова".

Это меньше, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зафиксировано 281 нарушение (в 2016-ом было 264 нарушения, в 2015-ом - 310, в 2014-ом - 995).

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В первом полугодии 2018-го наблюдался рост нарушений, особенно физической агрессии, по сравнению с 2017-ым. Во втором полугодии количество нарушений прав журналистов "стабилизировалось".

Исследователи считают, что это произошло в связи с чрезвычайно негативной реакцией общества и международного сообщества на убийство Екатерины Гандзюк.

Также уменьшение числа атак на журналистов и активистов свяхывают с "затишьем перед бурей" - выборами в 2019 году.

Исследователи составили антирейтинг по количеству нарушений:

1 - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (96 случаев протим 92 в 2017-ом);

2 - угрозы и запугивания журналистов (33 против 38);

3 - избиение и нападения (31 против 30).

Регионом-лидером по числу нарушений прав журналистов остается Киев с областью (97 случаев). Далее идут Николаевская (16), Днепропетровская и Полтавская (по 12), Одесская (11), Львовская (10) области.

Нарушали преимущественно право журналистов на профессию, согласно мониторингу, частные лица, представители центральной и местной власти и правоохранители.

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