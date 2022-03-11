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Завозим топливо, продукты, лекарства и другие товары. Должны сделать посевную – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 14:38
Завозим топливо, продукты, лекарства и другие товары. Должны сделать посевную – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Несмотря на войну, правительство делает все, чтобы в Украине было топливо, продукты, медикаменты и все необходимые товары. Бензин, дизель и прочее – завозится. Также должны сделать столь полноценную посевную кампанию, насколько это возможно в таких условиях. Об этом в новом ежедневном обращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Главные тезисы по речи президента:

→ Мы боремся против российских оккупантов уже 16-й день. Многие начали чувствовать усталость и нетерпение. Но сейчас невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать землю от врага;

→ Это отечественная война с очень упрямым врагом, которому плевать на тысячи своих убитых солдат;

→ Россия начала завозить в Украину наемников из Сирии, которую она разрушала так же, как сейчас разрушает Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм;

→ Нет электричества, тепла, газа и воды в частях Сумской, Киевской и Донецкой областей. Гуманитарная катастрофа стала синонимом РФ;

→ Ожидает уже сегодня новые санкции против России от партнеров; она должна платить за эту страшную войну ежедневно;

→ Вчерашняя встреча лидеров стран ЕС. Украина будет помнить, кто и что говорил, кто поддерживал, кто молчал, кто старался, чтобы формулировки были недостаточными для Украины;

→ Как Украина оценивает принятое ЕС решение? Очень просто: надо сильнее. Это не то, что мы ждем. Решения политиков должно совпадать с настроением европейских народов;

→ Мы сегодня организовали 12 гумкоридоров: продукты, вода, лекарства уже в пути на Изюм, Энергодар, Волноваху, Пологи, Бучу, Гостомель, Бородянку, Андреевку, Козаровичи, Микуличи, Макаров и Мариуполь. Украина сделала все, что можно, теперь дело за оккупантами;

Если враг снова сорвет спасение людей, он в конце концов получит такой ответ от мира, что и сам будет нуждаться в гумкоридоре;

→ Украинцам нужно обязательно держаться. Бороться. Отдавать все силы. Ибо с таким соседом легко не будет. Но с нами – ему тоже легко не будет.

Евгений Пилипенко
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