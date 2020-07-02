Завтра на внеочередном заседании Рады рассмотрим кадровые вопросы - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Рады, на котором должны рассмотреть кадровые вопросы, состоится завтра после планового заседания. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

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"На завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания есть час вопросов к правительству. Затем 1,5 часа - это шоу оппозиции с правками (к законопроекту об игорном бизнесе, - ред.). А потом - запросы, там есть полчаса на запросы. После этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем", - сказал Арахамия.

При этом глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал, что назначение нового главы НБУ завтра рассматривать не будут.

"Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделя у нас есть комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти", - сказал Гетманцев.

Ранее сегодня Арахамия заявлял о сборе подписей депутатов за созыв внеочередного заседания сегодня, 2 июля, однако позже замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила, что во время консультаций с главами фракций и групп у спикера парламента было решено не проводить сегодня внеочередное заседание.





