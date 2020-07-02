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Завтра на внеочередном заседании Рады рассмотрим кадровые вопросы - Арахамия

Завтра на внеочередном заседании Рады рассмотрим кадровые вопросы - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.07.2020, 18:03

Внеочередное заседание пройдет завтра, после очередного, сказал глава фракции Слуга народа

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Рады, на котором должны рассмотреть кадровые вопросы, состоится завтра после планового заседания. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

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"На завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания есть час вопросов к правительству. Затем 1,5 часа - это шоу оппозиции с правками (к законопроекту об игорном бизнесе, - ред.). А потом - запросы, там есть полчаса на запросы. После этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем", - сказал Арахамия.

При этом глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал, что назначение нового главы НБУ завтра рассматривать не будут.

"Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделя у нас есть комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти", - сказал Гетманцев.

Ранее сегодня Арахамия заявлял о сборе подписей депутатов за созыв внеочередного заседания сегодня, 2 июля, однако позже замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила, что во время консультаций с главами фракций и групп у спикера парламента было решено не проводить сегодня внеочередное заседание.



Вадим Ребрина
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