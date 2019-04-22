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22.04.2019, 17:05

Завтра в Гааге пройдут переговоры с РФ об освобождении моряков

Завтра в Гааге пройдут переговоры с РФ об освобождении моряков - Фото
Зеркаль Елена Фото: president.gov.ua

Требование к РФ остается неизменным - устранить нарушение международного права и освободить украинских моряков и корабли

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Завтра, 23 апреля, в Гааге пройдет встреча представителей МИД Украины с российской стороной относительно иска Украины в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и пленных моряков. Об этом в Facebook сообщила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Буквально завтра (23 апреля) во Дворце Мира в Гааге проводим встречу с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву", - написала Зеркаль.

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Она отметила, что требование к РФ остается неизменным - устранить нарушение международного права и освободить украинских моряков и корабли.

Зеркаль опубликовала график международно-правовой работы на ближайшие полтора месяца.

Так, 6-7 мая (предварительно) в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования освободить моряков и корабли.

3-7 июня в Гааге - недельные слушания в Международном Суде ООН о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

10-14 июня в Гааге - слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

В апреле Украина спустя пять месяцев после пленения своих моряков Россией подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS).

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Теги: МИД, агрессия, керченский пролив, моряки
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