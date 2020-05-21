Зеленские одели мировых лидеров в вышиванки, а Google создали дудл к празднику

Вышиванка (Фото - пресс-служба ОП)

Ко Дню вышиванки президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые рубашки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Подарки получили президенты и первые леди, а именно: президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Канады Джастин Трюдо, президент Польши Анджей Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Поскольку в пресс-службе ОП пишут и о "лидерах", и о "президентах", то точно неизвестно, кому отправили вышиванку в Германии, поскольку лидерами этой страны являются канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который при этом исполняет представительские функции.

Также компания Google решила отпраздновать День вышиванки, показав дудл для Украины, созданный художницей Татьяной Якуновой.

Зеленский также опубликовал в Telegram совместное фото с женой.

Вчера Зеленский дал пресс-конференцию. LIGA.net разобрала трехчасовое событие за минуту.

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