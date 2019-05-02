Зеленский анонсировал встречу с бизнесом: Расставим точки над і

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Победивший на выборах президента в Украине Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с представителями бизнеса, которая состоится "в ближайшие дни". Об этом сообщается на странице в Facebook Зеленского.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - написал он.

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"Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і", - добавил Зеленский.

Сегодня Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями.