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Зеленский дал заслуженного юриста нардепу от Слуги народа, племяннику бизнесмена Павлюка

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 16:42
Зеленский дал заслуженного юриста нардепу от Слуги народа, племяннику бизнесмена Павлюка - Фото
Максим Павлюк (Фото: Радио Свобода)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженный юрист Украины народному депутату от Слуги народа Максиму Павлюку. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Звание присвоено "за весомый личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм".

Максиму Павлюку 29 лет, он племянник черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют одним из архитекторов победы Слуги народа на выборах 2019 года.

Нардеп Максим Павлюк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, член временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

До избрания народным депутатом работал заместителем военного прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

В 2020 году Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша в лотерею. В 2019-ом он задекларировал 900 000 грн выигрыша в лотерею, а в 2018-ом – 160 000 грн.

Тем же указом Зеленский наградил орденом княгини Ольги III степени нардепа от СН Анастасию Радину – главу комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политик

Читайте также: Пистолет для Путина, Герой Украины в ОПЗЖ. Кого и за что награждают украинские президенты

Наталия Медведева
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Максим Павлюк Владимир Зеленский анастасия радина награда
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