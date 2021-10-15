Зеленский дал заслуженного юриста нардепу от Слуги народа, племяннику бизнесмена Павлюка

Президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженный юрист Украины народному депутату от Слуги народа Максиму Павлюку. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Звание присвоено "за весомый личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм".

Максиму Павлюку 29 лет, он племянник черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют одним из архитекторов победы Слуги народа на выборах 2019 года.

Нардеп Максим Павлюк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, член временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

До избрания народным депутатом работал заместителем военного прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

В 2020 году Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша в лотерею. В 2019-ом он задекларировал 900 000 грн выигрыша в лотерею, а в 2018-ом – 160 000 грн.

Тем же указом Зеленский наградил орденом княгини Ольги III степени нардепа от СН Анастасию Радину – главу комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политик

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Наталия Медведева

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