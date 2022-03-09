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Зеленский: Для Украины будет новый план Маршалла. Об этом сказал Джонсон, человек слова

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 00:13
Зеленский: Для Украины будет новый план Маршалла. Об этом сказал Джонсон, человек слова - Фото
Фото: ОП

Запад подготовит новый план Маршалла, чтобы отстроить Украину после завершения войны с Россией. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Будет новый план Маршалла для Украины. Запад сформирует этот пакет поддержки. Сегодня об этом сказал британский премьер. Человек слова, искренний друг Украины", – сказал президент.

Он отметил: мир не верит в будущее России, не говорит о нем ни одного слова, ни одной перспективы. По его словам, мир говорит об Украине, помогает и готовится помогать отстраивать после войны.

"Все увидели: для народа, который так героически защищается обязательно наступит это после войны", – подытожил Зеленский.

СПРАВКА. План Маршалла – программа помощи Европе после второй мировой войны, который предложил госсекретарь США Джордж Маршалл. Программа действовала в 17 странах.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война Борис Джонсон план маршалла
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