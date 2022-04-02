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Зеленский: Если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 08:00
Зеленский: Если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Во время интервью Fox News президента Владимира Зеленского спросили о перспективах вхождения Украины в НАТО.

Зеленский сказал, что его страна ожидает от "ведущих стран" обязательств в отношении того, что безопасность Украины будет защищена договором, если она согласится на деэскалацию с Россией, и подтвердил свою уверенность в том, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

"Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать", – сказал Зеленский. "Я думаю, что это – ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы – дополнение, мы – локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента".

Президент Украины добавил, что он разговаривал с президентом Байденом и сказал ему, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были включены в соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения России в будущем. Зеленский заявил, что США "рассматривают это предложение".

Дмитрий Смирнов
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