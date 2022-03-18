Зеленский – городам-героям под атакой России: Мы вас не бросим. Делаем все, что возможно

Украина делает все возможное, чтобы помочь городам, которые сейчас находятся под атаками России. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Которым очень сложно. Очень. Мы делаем всё и делаем все. Абсолютно. Наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь. Весь наш народ. Мы вас не бросим. А им не простим", – сказал он.

Президент добавил, что все украинские города будут свободными.

Марк Сировой

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