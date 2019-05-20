Зеленский: Готов потерять свою должность, лишь бы наступил мир

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что самой первой задачей является прекращение огня в Донбассе.Об этом он заявил сегодня на церемонии инаугурации.



"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - заявил он.

"Не теряя наши территории, никогда", - добавил он после аплодисментов.

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"История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, не мы начали, но нам эту войну заканчивать", - сказал Зеленский.

После чего перешел на русский: "И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных".