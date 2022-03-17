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Зеленский: Государство восстановит дом каждого украинца, потерявшего его из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 01:27
Зеленский: Государство восстановит дом каждого украинца, потерявшего его из-за войны - Фото
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский говорит, что уже идет работа над программами восстановления Украины после войны.

А потерявшим дом из-за боевых действий обещает, что все восстановят.

"Я обещаю каждому, каждому украинцу, потерявшему свой дом, потерявшему свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство возобновит все. Восстановит самостоятельно", – сказал Зеленский в ночном обращении, сообщает Офис президента.

И добавил: "Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки... Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину ".

Катерина Амеліна
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