Зеленский хочет, чтобы украинских олигархов ограничивали также за границей – Малюська

Президент Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поручил отработать механизм взаимодействия с международными партнерами, чтобы против олигархов вводился дополнительный контроль также за пределами Украины. Об этом в эфире телеканала Рада рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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"Это одна из задач, которую поставил президент на последнем заседании СНБО – отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", – сказал он.

По его словам, статус олигарха "автоматом" приведет к преградам для ведения бизнеса за границей. "Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", – сказал Малюська.

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об олигархах. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов. Позже стало известно, что закон был принят с нарушением регламента и нужно еще одно голосование в парламенте, чтобы исправить юридическую коллизию.

19 октября парламент разблокировал подписание закона, не поддержав 12 проектов постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом этого документа. Документ подписал глава ВР Руслан Стефанчук.

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что СНБО может определить список людей, которые попадут в реестр олигархов, во время заседания, которое состоится 20-25 мая 2022 года.

Вадим Ребрина

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