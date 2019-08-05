Зеленский и Джонсон обсудили Украину и Британию после Brexit

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время беседы, в частности, обсудили развитие отношений двух стран после Brexit. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Он поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Речь шла также о дальнейшем развитии украинской-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Ранее сегодня сообщалось, что 7-8 августа Зеленский посетит Турцию, где планирует встретиться с премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, патриархом Варфоломеем и представителями украинской и крымскотатарской общин.